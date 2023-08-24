رئيس الوزراء يحضر جلسة الحوار رفيع المستوى لـ"بريكس"

كتب- محمد غايات:

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، جلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع "بريكس" بجنوب إفريقيا، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، دعوة مصر إضافة لـ 5 دول أخرى للانضمام إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة.

كان مدبولي، وصل أمس، إلى مطار أوليفر ريجنالد تامبو الدولي في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، للمشاركة نيابة عن الرئيس السيسي، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "بريكس"، التي تُعقد في إطار صيغة "ابريكس بلاس"، تحت عنوان "بريكس وإفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل".