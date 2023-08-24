أشرف رشاد: انضمام مصر لـ "بريكس" يعكس ثقة المجتمع الدولي في استقرارها

كتب- نشأت علي:

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية، الرئيس السيسي بمناسبة انضمام مصر لمجموعة بريكس اعتبارًا من يناير 2024.

وقال "رشاد"، في بيان الخميس، إن دعوة مصر للانضمام إلى تجمع "بريكس" بمثابة تتويج لمرحلة من العمل البناء والعطاء وتقوية جسور من الثقة والمتانة مع المجتمع الدولي.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية، إلى أن الانضمام بمثابة نجاح جديد يؤكد ثقل ومحورية الدولة المصرية، وشهادة تعكس ثقة المجتمع الدولي في استقرار مصر الاقتصادي والسياسي.

وأوضح أن تلك الخطوة ستقضي على هيمنة الدولار، وستجذب لمصر مزيد من الاستثمارات، بما يساهم في إسراع وتيرة التنمية.​