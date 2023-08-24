إعلان

BBC

رئيس جنوب أفريقيا يدعو مصر للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية "بريكس"

11:12 ص الخميس 24 أغسطس 2023

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

دعا رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، 6 دول جديدة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة.

وقال رامافوزا، في مستهل اليوم الختامي من اجتماع القمة الاقتصادية، إنه قرر دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لتصبح أعضاء في البريكس.

وأوضح سيريل، أن عضوية الدول المنضمة حديثا إلى بريكس ستكون بدءا من 1 يناير 2024، مشيرا إلى وجود توافق بشأن المرحلة الأولى لتوسيع بريكس.

وأعرب سيريل عن استعداد المجموعة للبحث عن حلول اقتصادية عادلة، داعيا المنظمات الدولية للتوصل لاتفاق عالمي بشأن السياسات المالية.

ومن المقرر أن يتم إصدار "إعلان جوهانسبرج" في ختام اجتماعات بريكس.

سوق مصراوى

سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا بريكس قمة بريكس انضمام مصر إلى بريكس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ما هي الدول العربية التي انضمت إلى "بريكس"؟
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل | أول تعليق من السيسي على انضمام مصر إلى تحالف بريكس