رئيس جنوب أفريقيا يدعو مصر للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية "بريكس"

(مصراوي)

دعا رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، 6 دول جديدة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة.

وقال رامافوزا، في مستهل اليوم الختامي من اجتماع القمة الاقتصادية، إنه قرر دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لتصبح أعضاء في البريكس.

وأوضح سيريل، أن عضوية الدول المنضمة حديثا إلى بريكس ستكون بدءا من 1 يناير 2024، مشيرا إلى وجود توافق بشأن المرحلة الأولى لتوسيع بريكس.

وأعرب سيريل عن استعداد المجموعة للبحث عن حلول اقتصادية عادلة، داعيا المنظمات الدولية للتوصل لاتفاق عالمي بشأن السياسات المالية.

ومن المقرر أن يتم إصدار "إعلان جوهانسبرج" في ختام اجتماعات بريكس.