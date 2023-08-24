الرئيس الروسي يؤكد على بدء العمل الفوري مع الأعضاء الجدد في "بريكس"
(مصراوي)
أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترحيب بلاده بانضمام الأعضاء الجدد للمجموعة الاقتصادية "بريكس"، مؤكدا على عزم المجموعة في الاستمرار في توسيع عضوية المجموعة.
وأعلن بوتين أن العمل بين أعضاء المجموعة سيبدأ على الفور من أجل مواجهة المشكلات الاقتصادية، قائلا إن أعضاء المجموعة سيصلوا إلى حل لجميع التحديات التي تواجه "بريكس".
وأبدى بوتين دعما واضحا في توسيع حدود المجموعة الاقتصادية "بريكس"، مشيدا بالصداقة الوثيقة والمنفعة المتبادلة بين روسيا والدول الأفريقية
واتهم بوتين الدول الغربية بمحاولة سرقة موارد الدول النامية ملمحا إلى استخدامه لقواعده الخاصة بدلا من القوانين الدولية كمحاولة لاتباع سياسة استعمار جديدة.
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