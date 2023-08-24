ما هي الدول العربية التي انضمت إلى "بريكس"؟

(مصراوي)

انضمت اليوم الخميس 3 دول عربية جديدة إلى المجموعة الاقتصادية "البريكس" في اليوم الختامي للقمة وسط تأكيد الرئيس البرازيلي أن أبواب المجموعة ستظل مفتوحة أمام الأعضاء الجدد.

وجاء انضمام مصر والسعودية والإمارات اليوم وسط انضمام 6 دول جديدة إلى مجموعة بريكس وسط ترحيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانضمام الأعضاء الجدد لمجموعة بريكس والاستمرار بتوسيع العضوية.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات عن تقديره لموافقة قادة مجموعة "بريكس" على ضم دولة الإمارات إلى "هذه المجموعة المهمة"، مشيرا إلى تطلع الإمارات للعمل مع المجموعة من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم.

وأكد رئيس جنوب أفريقيا أن دول المجموعة اتفقت على دعم المبادلات التجارية بالعملات الوطنية بين جميع الأعضاء.

ويضم تكتل المجموعة الاقتصادية الاقتصادات الأكثر نموا في العالم و يتكون من 5 دول هي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا وتعني بريكس الأحرف الأولى من أسماء هذه الدول. وتشكلت في البداية على هامش اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 حيث اتفقت كلا روسيا والصين والهند والبرازيل على إنشاء تكتل لمواجهة الهيمنة الغربية وكانت تدعى في البداية "بريك" إلى أن انضمت جنوب أفريقيا للكتل الرباعي عام 2011 وأصبحت تدعى "بريكس" عوضا عن "بريك".



