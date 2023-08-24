علاء عز: استخدام العملات المحلية بين أعضاء بريكس سيرفع صادرات مصر لهم

كتبت- دينا خالد:

قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن انضمام مصر لتجمع بريكس، سيتيح لها فرصة متميزة لتنمية الصادرات من خلال التعامل بالعملات المحلية.

وأضاف عز، لمصراوي، أن الدول أعضاء التكتل ستضطر إلى زيادة وارداتها من مصر لتغطية قيمة صادراتها كي تتمكن من التعامل بعملاتها المحلية.

وأوضح أن هذا لن يؤدى إلى زيادة الواردات، لكن سيؤدي إلى إحلال مصادرها.

وأعلنت مجموعة بريكس اليوم الخميس موافقتها على انضمام عدد من الدول للتكتل يتضمن مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.

وسعت العديد من الدول إلى الانضمام لتجمع بريكس خلال الفترة الماضية للاستفادة من مميزات الانضمام للتجمع في الفترة الأخيرة، وكانت تنتظر حسم مصير عضويتها في الاجتماعات المنعقدة حاليا للمجموعة.

وأشار عز إلى أن انضمام مصر لبريكس، سيتيح فرصا لجذب استثمارات من الدول الأعضاء، مما يساعد في زيادة حصيلة العملات الأجنبية وخلق فرص عمل.

وبحسب عز، سيعمل انضمام مصر لبريكس إلى تنمية صادراتها والتصنيع المشترك مع مصر من أجل التصدير لتصبح مصر بوابة تربط أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية لإعادة التصدير إلى أوروبا وأمريكا من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.

وتابع عز أن الميزة الأهم للانضمام لبريكس، هو ضمان توافر استيراد السلع الاستراتيجية من قمح وذرة وصويا وارز وزيوت بالعملة المحلية.

وأضاف أنه سيكون أمام مصر فرصة للحصول على قروض ميسرة بفائدة منخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل بما يتيح قنوات جديدة لمصر بخلاف صندوق النقد والبنك الدولي.

ويرى عز أن انضمام مصر لتجمع البريكس، يمثل خطوة هامة ستعزز من ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته التمويلية، وهيئات التصنيف الدولية للاقتصاد المصري مما سيكون لها مردود إيجابي على جذب الاستثمارات وخفض تكلفة الواردات.