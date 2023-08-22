أسعار الأرز ترتفع في آسيا وسط مخاوف من زيادة السلع الغذائية الأخرى

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الأرز أعلى مستوى لها منذ نحو 12 عاماً تقريباً في آسيا، وسط مخاوف من أن يؤدي نقص إمدادات الأرز إلى العودة إلى زيادة أسعار السلع الغذائية الأخرى في آسيا

وذكر تقرير، لشبكة "CNBC"، ارتفاع الأسعار إلى أن قرار حظر تصدير الأرز في الهند والظروف الجوية السيئة أدى إلى انخفاض إنتاج وإمدادات المواد الغذائية الأساسية في آسيا.

وقال تشينجفينج تشانج، أحد كبار المديرين في بنك التنمية الآسيوي، للشبكة: "إن أسعار الأرز العالمية مثيرة للقلق بشكل خاص". "ما يبدو واضحا هو أن تقلب أسعار المواد الغذائية سيستمر في الأشهر المقبلة."

وقال بنك "نومورا" الياباني إن القرار الهندي يجعل اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ معرضة بشكل كبير لارتفاع عالمي في أسعار المواد الغذائية على الرغم من أن تأثيره قد لا يتجسد بالكامل في أرقام التضخم إلا بعد أشهر.

ويرى البنك، أن تأخر انعكاس ذلك على التضخم، سيكون نتيجة للتدابير الحكومية، مثل مراقبة الأسعار والإعانات، التي سيتم استخدامها لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أسواق هذه البلدان، وهو ما سيؤدي أيضا إلى تفاقم الضغوط على أسعار الغذاء العالمية.

وتوقع اقتصاديون في بنك "نومورا" أن تؤثر ظروف الجفاف- التي من المتوقع أن تجلبها ظاهرة "النينو" على معظم أنحاء آسيا في وقت لاحق من هذا العام- على محاصيل الأرز، بحسب شبكة "CNBC".

توقعات بارتفاع البصل

على جانب آخر، فرضت الهند ضريبة تصدير بنسبة 40% على البصل يوم السبت الماضي، بعد ارتفاع أسعار بنحو 20% على أساس سنوي، بحسب شبكة "CNBC".

وبلغ متوسط سعر البصل في الهند 30.72 روبية هندية (37 سنتا) للكيلوجرام الواحد في 19 أغسطس، مقابل 20.44 روبية في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة التجارة الهندية.

وتعد الهند هي أكبر مصدر للبصل في العالم، وتساهم بأكثر من 12% من تجارة البصل العالمية.

وبلغت أرقام التضخم في الهند لشهر يوليو أعلى مستوى لها منذ 15 شهراً بنسبة 7.44% مقارنة بالعام الماضي، وهو ناتج عن حد كبير إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الغذاء المحلية.

وقال بوشان شارما، مدير في شركة أبحاث هندية تابعة لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، إن هطول الأمطار الغزيرة في شهر يوليو 2023 في مناطق الإنتاج الرئيسية في ماهاراشترا وكارناتاكا بالهند أدى إلى إتلاف محاصيل البصل المخزنة.

وقال شارما: "من المرجح أن تحصل أسعار البصل العالمية على إشارة سعرية إيجابية (أي لزيادة الأسعار) بسبب قرار الهند".

ومع ذلك، أشار إلى أنه من المتوقع أن يكون ارتفاع الأسعار قصير الأجل، حتى أكتوبر، حيث من المتوقع أن يدخل المزيد من محاصيل البصل إلى السوق.