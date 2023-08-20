سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1493 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1920 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2240 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2560 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1889 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع الماضي، بتراجع 0.12 دولار بنسبة 0.01% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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