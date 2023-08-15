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مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:53 م الثلاثاء 15 أغسطس 2023

البورصة

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كتب- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.38% إلى مستوى 17956 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة 0.1%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 25.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 5.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 31 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.23% إلى مستوى 17897 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.

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البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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