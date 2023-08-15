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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:31 ص الثلاثاء 15 أغسطس 2023

البورصة

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كتب- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.32% إلى مستوى 17954 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة 0.59%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.48%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.23% إلى مستوى 17897 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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