البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتب- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.32% إلى مستوى 17954 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة 0.59%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.48%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.23% إلى مستوى 17897 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.
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