50 جنيها للجرام.. هبوط جديد بسعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 50 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

كان سعر جرام الذهب تراجع 100 جنيه خلال تعاملات أمس، بعد زيادته بقيمة 250 جنيها يوم السبت الماضي في قفزة مفاجئة.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1533 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1971 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2300 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2629 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 18400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1912 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 0.91 دولارا بنسبة 0.05% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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