بعد قفزته أمس.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء أمس.

وكان سعر جرام الذهب قفز 15 جنيها دفعة واحدة بحلول تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1450 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1864 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2175 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2486 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17408 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا نحو 1916 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الجمعة، بارتفاع 3.71 دولارا بنسبة 0.19% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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