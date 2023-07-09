بدء التداول على أسهم طاقة عربية بالبورصة



كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت مجموعة "طاقة عربية"، عن بدء التداول على أسهم المجموعة بالبورصة المصرية المقيدة بقطاع "المرافق"، وذلك مع افتتاح جلسة التداول في الساعة 10 صباحا اليوم الأحد الموافق.

وبحسب بيان من الشركة اليوم الأحد، بدأ التداول على أسهم طاقة عربية بحضور كل من رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، والمهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة مجموعة طاقة عربية، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة طاقة عربية، وكريم عوض، الرئيس التنفيذى لمجموعة EFG Holding، ومصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في EFG Hermes، حيث قامت المجموعة بدور مدير عملية القيد لطاقة عربية في البورصة.

وهنأ رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، قيادات طاقة عربية، قائلًا "يساعد إدراج أسهم مجموعة كبرى مثل طاقة عربية بالسوق الرئيسي للبورصة المصرية في تشجيع المزيد من شركات القطاع الخاص على الانضمام لسوق الأوراق المالية، وهو ما يعد مؤشرا على نجاح مجهوداتنا –بالتعاون مؤسسات الدولة المعنية- في تشجيع شركات القطاع الخاص الناجحة على القيد بالبورصة وتعزيز جانب العرض، وذلك من خلال تبسيط إجراءات القيد واتخاذ ما يلزم لخلق بيئة مشجعة للتداول وأيضا إيضاح مزايا القيد والتواجد بداخل سوق الأوراق المالية، مما يساعد هذه الشركات على تحقيق مستهدفاتها للنمو والتوسع ويعزز من التنوع القطاعي للسوق ويزيد من سيولته وعمقه، وبما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي في البلاد."

وصرح المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة مجموعة طاقة عربية، "نعتز اليوم بدق الجرس في البورصة المصرية للاحتفال ببدء التداول على أسهم مجموعتنا، لننتقل إلى مرحلة نجاح جديدة نستهدف خلالها لعب دور أساسي وفعال فى قطاع الطاقة ليس على مستوى مصر فقط و لكن فى منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا".

وقالت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "طاقة عربية"، أن المجموعة تعمل على مدار الساعة لتقديم خدماتها لـ أكثر من 1.7 مليون عميل في أكثر من 50 مدينة مصرية، بواسطة ما يزيد عن 3400 موظف وموظفة، مؤكدة على أن المجموعة تعمل على تقديم أفضل الحلول التكنولوجية بهدف تلبية مختلف احتياجات العملاء في شتى مجالات الطاقة والمرافق سواء في الغاز الطبيعي، الكهرباء، معالجة المياه و تسويق المنتجات البترولية.

وقال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في EFG Hermes، إن إدراج طاقة يعتبر أول إدراج لشركة خاصة في مجال الطاقة، ويساعد هذا النوع من الإدراج في البورصة الشركات على الوصول المباشر إلى السيولة لدعم خطط نموهم، كما يساهم في تسهيل وتسريع عملية الترويج لأي صفقات أو طروحات مستقبلية محتملة.

وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية وافقت على قيد أسهم مجموعة "طاقة عربية"، الشهر الماضي، بغرض التداول المباشر بدون طرح، برأس مال مصدر قدره نحو 676.2 مليون جنيه مصري، وذلك تمهيدا للطرح، بإجمالي 1,352,353,800 سهم بجدول قيد الأوراق المالية المصرية بقيمة اسمية قدرها 50 قرشا للسهم الواحد.

مجموعة طاقة عربية (إحدى شركات مجموعة القلعة)، وتعمل في توزيع الطاقة وخدمتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، حيث تغطي الاحتياجات اليومية من غاز طبيعي، وكهرباء، وطاقة متجددة، ومنتجات بترولية، ومياه في 50 مدينة مصرية، لما يزيد عن 1.7 مليون عميل منزلي، صناعي، تجاري، وسياحي.كما تستثمر مجموعة طاقة عربية في البنية التحتية للطاقة وبنائها، وتشغيلها، وصيانتها؛ بما في ذلك نقل وتوزيع الغاز الطبيعي في 8 محافظات، وتوليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة، وخدمات معالجة وتحلية المياه بالعديد من المحافظات، بالإضافة إلى تمويل وتسويق المنتجات البترولية وزيوت تشحيم السيارات في جميع أنحاء الجمهورية من خلال محطات "طاقة"