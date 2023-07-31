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سعر الذهب اليوم في مصر يهبط لأقل من 2150 جنيها للجرام ببداية التعاملات

10:23 ص الإثنين 31 يوليو 2023

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 8 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1431 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1841 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2147 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2454 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17176 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1954 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 4.9 دولار بانخفاض قدره 0.25% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سوق مصراوى

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