سعر الذهب اليوم السبت في مصر ينخفض مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

هبط سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 1433 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1843 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2150 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2457 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1959 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بارتفاع 13.4 دولار بزيادة قدرها 69% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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