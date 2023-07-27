تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.03% إلى مستوى 17391 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.
وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.4%، وتراجع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.02%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.48% إلى مستوى 17396 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب
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