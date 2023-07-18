للعملاء الجدد.. تفاصيل وأسعار باقات الإنترنت الأرضي السنوية

كتب- علاء حجاج:

طرحت الشركة المصرية للاتصالات عرضا للعملاء الجديد للاشتراك في باقات وي سبيس للإنترنت المنزلي سنويا بدلا من النظام الشهري، على أن يحصل المشترك على شهرين مجانا للخدمة.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، فإنه يحق للعملاء الجدد الاشتراك في باقة سنوية من باقات وي سبيس للإنترنت المنزلي مع الحصول على شهرين مجانا، بحيث يسدد العميل اشتراك 10 أشهر بدلا من 12 شهرا على أن يتم السداد بشكل شهري.

ويشمل نظام "وي سبيس" 4 باقات متنوعة للإنترنت المنزلي هي "سوبر - ميجا - الترا - ماكس".

وتبدأ قيمة اشتراك باقات وي سبيس سوبر السنوية من 2410 جنيهات سنويا وحتى 8 آلاف جنيه، بخلاف الضريبة، وبسعة تحميل تبدأ من 250 جيجابايت وحتى 1 تيرابايت، فيما تبدأ قيمة اشتراك وي سبيس ميجا من 3565 جنيها سنويا وحتى 9 آلاف جنيه سنويا، بخلاف الضريبة، وبسعة تحميل تبدأ من 250 جيجابايت وحتى 1 تيرابايت شهريا.

فيما تبدأ قيمة الاشتراك في باقات وي سبيس الترا السنوية من 4715 جنيها وحتى 7700 جنيه، بخلاف الضريبة، وبسعة تحميل تبدأ من 250 جيجابايت وحتى 600 جيجابايت شهريا، فيما تتيح باقة وي سبيس ماكس الاشتراك السنوي مقابل 10 آلاف جنيه سنويا، بخلاف الضريبة، والذي يمنح المستخدمين استخداما غير محدود.