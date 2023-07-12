كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1450 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1864 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2175 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2486 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1934 دولارا للأونصة في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 2.5 دولار، وبنسبة 0.13% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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