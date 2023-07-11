نظام تسجيل ضريبي مبسط للموردين من الخارج.. وأمازون وجوجل أبرز المسجلين

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نظام "التسجيل المبسط" في الضريبة على القيمة المضافة للموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية "EDPS"، التي تبيع خدمات إلكترونية، وخدمات "عن بعد" للمستهلك النهائي في مصر، يُسهم في تعزيز جهود الامتثال الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أوضح الوزير أن 39 شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية من غير المقيمين سجلت في ضريبة القيمة المضافة عبر هذا النظام المبسط الذي استحدثته مصلحة الضرائب المصرية مؤخرًا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل المزيد من الشركات والمنصات الإلكترونية خلال الأيام المقبلة.

وقال رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إن من ضمن الشركات المسجلة بنظام "التسجيل المبسط" في الضريبة على القيمة المضافة للموردين غير المقيمين: مجموعة شركات أمازون، وجوجل، وبلومبرج، وديجيتال ريفر، وميتا، والفيسبوك، وديزني، وآبل، وآي باي، وهواوي، ونيتفلكس، وسامسونج، وغيرها من المنصات الإلكترونية.

وأضاف أنه لا حاجة لإنشاء كيانات مادية في مصر للموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية، حيث يمكنهم من خلال هذا النظام المبسط التسجيل في ضريبة "القيمة المضافة" عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، بالإنترنت بمعلومات مبسطة عن أعمالهم في مصر فقط.

وذكر يوسف أنه بعد ذلك يلتزم هؤلاء الموردون وهذه المنصات بسداد ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتهم من الخدمات عن بعد، والخدمات الإلكترونية المقدمة للمستهلك النهائي.

وأوضح أن نظام "التسجيل المبسط" للموردين غير المقيمين يشمل تقديم إقرارات ضريبة مبسطة لضريبة القيمة المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة أيضًا؛ مما يشجع الموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية على الامتثال الضريبي، ومن ثم تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية في مصر.

وأشار رامي يوسف إلى أن هذه الخطوة الإلكترونية التي اتخذتها مصلحة الضرائب تتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو تبسيط الامتثال لضريبة القيمة المضافة للموردين غير المقيمين، ومنصات التوزيع الإلكترونية، لافتًا إلى أن العديد من البلدان حول العالم نفذت أنظمة مشابهة للنظام المصري المبسط لتسجيل الموردين غير المقيمين.