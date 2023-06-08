تراجع طفيف لمؤشر البورصة الرئيسي مع بداية تعاملات اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.01% إلى مستوى 17346 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 2.65%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.15%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.82% إلى مستوى 17347 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.
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