تراجع أسعار الحديد اليوم الأربعاء في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بشكل طفيف.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39540 جنيها، بتراجع 178 جنيها.

سعر طن حديد عز: 39527 جنيها، بتراجع 236 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2022 جنيها، بزيادة 28 جنيها.