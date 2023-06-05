لماذا عادت أسعار البيض إلى الارتفاع في الأسواق؟

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار البيض للارتفاع مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة، وزاد سعر الكرتونة بقيمة بين 10 و17 جنيها في المزرعة خلال آخر 10 أيام، بحسب بيانات صفحة اتحاد منتجي الدواجن على فيسبوك.

وارتفع سعر كرتونة البيض بالمزرعة خلال الأسبوع الجاري إلى نحو 98 جنيها مقابل سعر يتراوح بين 81 و88 جنيها، باختلاف أنواعه (أبيض وأحمر)، كما وصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى نحو 116 جنيها.

وأرجع الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع سعر البيض إلى تراجع المعروض منه بالأسواق، مشيرا إلى أنه عاد بذلك إلى مستوياته الطبيعية التي شهدها في الشهور الأخيرة مقارنة بتراجع لأقل من هذه المستويات في الأسبوع قبل الماضي.

وأشار إلى أن سعر كرتونة البيض (الأبيض والأحمر) في سوق التجزئة يتراوح بين 100 جنيه و105 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.