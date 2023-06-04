الطن فوق 40 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار الحديد اليوم بالأسواق (موقع رسمي)
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما هبط سعر طن الأسمنت.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 40264 جنيها، بزيادة 334 جنيها.
سعر طن حديد عز: 40242 جنيها، بزيادة 170 جنيها.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 1946 جنيها، بتراجع 34 جنيها.
سوق مصراوى
-
أفضل عربة أطفال وأسعارهاتفاصيل
-
أقوي منتجات للقضاء على الصراصير والنمل والبق يبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أنواع حافظات الملابس والأغطية الشتوية 2023 بأسعار تبدأ من 39تفاصيل
-
ماهو أفضل زيت للسيارات يناسب الطقس الحار؟تفاصيل
-
أفضل هدايا تفضلها نساء برج الجوزء أبرزها الشيكولاته والمجوهراتتفاصيل
-
طريقة عمل شيكولاته النوتيلا في المنزلتفاصيل
فيديو قد يعجبك: