الطن فوق 40 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار الحديد اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما هبط سعر طن الأسمنت.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40264 جنيها، بزيادة 334 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40242 جنيها، بزيادة 170 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1946 جنيها، بتراجع 34 جنيها.