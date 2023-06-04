سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يواصل الهبوط مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر من جديد، وانخفض الجرام 10 جنيهات، في بداية التعاملات، مقارنة بمستواه مساء أمس.

كان سعر جرام الذهب انخفض أمس 20 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس الأول.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1560 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2006 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2340 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2674 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 18720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في البورصات العالمية ومن بينها أسواق السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1948 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، بانخفاض بنحو 29.64 جنيه بنسبة 1.50% مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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