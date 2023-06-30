زيادة جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر

القاهرة - مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بحلول تعاملات المساء، مرة أخرى، ليرتفع سعر الجرام 10 جنيهات.

وكان سعر جرام الذهب هبط 30 جنيها في بداية التعاملات قبل أن يقلص خسائره ويرتفع بحلول التعاملات المسائية 5 جنيهات للجرام، ثم زاد 10 جنيهات إضافية في الجرام.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 عند 1523 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى نحو 1959 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2285 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 عند 2611 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18280جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1918 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات اليوم الجمعة، بارتفاع 0.56%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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