مساعدة رئيس الوزراء تتفقد الجناح المصري بمعرض "جيتكس أفريقيا" بالمغرب



كتب- علاء حجاج:

تفقدت الدكتورة راندا المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جناح غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتباره المشاركة المصرية الرسمية بمعرض جيتكس أفريقيا والذي يعقد في المغرب، بحسب بيان من الغرفة اليوم السبت.

واستمعت راندا المنشاوي للعروض التقديمية للشركات الناشئة السبع بحاضنة الغرفة "إبداع" في القطاعات التكنولوجية المختلفة وأبدت المنشاوي اهتمامها بالحلول التكنولوجية المقدمة.

وشددت المنشاوي على الاستمرار في تشجيع الشركات المصرية الناشئة، وكذلك استمرار دعم الجهات والمؤسسات المصرية التي تساند هذه الشركات، انطلاقا من حرص الحكومة على تعزيز تواجد الشركات المصرية الناشئة خارجيا وتعزيز تنافسيتها.

كما تضمنت الزيارة حضور المفوض تجاري سليمان خليل رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بالسفارة المصرية بالمغرب، والذي أشاد بالجناح المصري للغرفة وبتمثيل الشركات الناشئة للتكنولوجيا والحلول الرقمية المصرية.

من جهة أخرى، قدم حسن رضوان رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات، عرضا عن دور الغرفة وأهدافها من المشاركة بملتقى جيتكس أفريقيا، كما استعرض الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات المحتضنة بحاضنة "إبداع" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت مظلة البرنامج القومي للحاضنات "انطلاق" انطلاقا من رؤية وأهداف الغرفة في دعم الشركات المصرية الناشئة وفتح أسواق خارجية لها.