بعد تراجعه صباحا.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت، بمنتصف التعاملات عند أسعاره في الصباح، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

كان سعر جرام الذهب انخفض بنحو 15 جنيها في تعاملات الصباح مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1570 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 2019 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2355 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2691 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 18840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في البورصات العالمية ومن بينها أسواق السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1948 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في نهاية تعاملات أمس الجمعة، بانخفاض بنحو 29.64 جنيه بنسبة 1.50% مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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