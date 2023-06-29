المالية: 28 مليار جنيه لدعم تنمية الصادرات بالموازنة الجديدة

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الخميٍ، إنه تم تخصيص 28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات بالموازنة الجديدة.

ووفقا لبيان الوزارة، جاء ذلك على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

أوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة أكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، وتبلغ فيها قيمة المصروفات العامة نحو 3 تريليونات جنيه، والإيرادات العامة 2.1 تريليون جنيه.

ونستهدف تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالي، بحسب الوزير.

وأشار الوزير، إلى أن ميكنة إدارة "المالية العامة" للدولة تجعل الموازنة أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية، حيث نستطيع منذ عدة سنوات تحديد حجم المصروفات والإيرادات لحظيًا، بما يُسهم في التقدير السليم للموقف المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومن ثم امتلاك القدرة بشكل أكبر على تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتحقيق الانضباط المالي، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية من خلال العمل على توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.