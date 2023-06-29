سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس مصر مع منتصف التعاملات، وزاد سعر الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم بنفس القيمة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1533 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1971 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2300 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2629 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1905 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بتراجع 1.7 دولار بنسبة 0.09%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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