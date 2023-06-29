سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يهبط ببداية التعاملات
كتبت- شيرين صلاح:
هبط سعر الذهب اليوم الخميس مصر مع بداية التعاملات، وانخفض سعر الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء أمس.
أسعار الذهب اليوم
انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1527 جنيها للجرام.
وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1963 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2290 جنيها للجرام.
وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2617 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
هبط سعر الجنيه الذهب إلى نحو 18320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
سجل سعر الذهب عالميا نحو 1904 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بتراجع 2.9 دولار بنسبة 0.15%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
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