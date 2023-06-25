بعثة الجمعيات الأهلية جاهزة لتصعيد الحجاج إلى عرفات غدا

كتبت- دينا خالد:

أعلنت البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية جاهزيتها لتنفيذ خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية على صعيد عرفات بدءًا من غد الاثنين، تمهيدًا للوقوف على صعيد عرفات بعد غد الثلاثاء.

وقال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، إنه تم استلام كافة المخيمات على صعيد عرفات وبها كافة الخدمات، وتوفير الباصات المتعاقد عليها لنقل الحجاج من أماكن إقامتهم بالفنادق إلى المشاعر المقدسة.

وأشار عبد الموجود، إلى التنسيق الدائم والمستمر بين الجانب السعودي والبعثة المصرية؛ حيث خصصت البعثة الرسمية مخيمات منفصلة للرجال والسيدات، ووجبات جافة وساخنة، ومشروبات ومرطبات، وتكيفات فريون.

وعقد عبد الموجود، اجتماعا مع السادة المشرفين، شدد فيه على ضرورة التنبيه على الحجاج بالالتزام بالوقت المحدد لكل مجموعة للإحرام، والالتزام بالوقت المحدد للنزول إلى استقبال الفندق استعدادًا لركوب الأتوبيسات، لمنع التكدس في بهو الفندق، مع ضرورة التحرك في مجموعات بشكل منظم.

كما أكد عبد الموجود، على ضرورة فحص كل مشرف للأتوبيس الذي سيقوم باستلامه؛ تجنبا لوجود أعطال، مع الالتزام بتسلم أتوبيسات حديثة الموديل وفق المتعاقد عليها، وعدم اصطحاب أي شخص بشكل نهائي خارج المجموعة الخاصة بكل مشرف وخارج حجاج الجمعيات الأهلية.

وأضاف عبد الموجود أن البعثة خصصت مكاتب داخل منى وعرفات لاستقبال أي شكوى من الحجاج أو المشرفين، وتيسير عمل المشرفين، والاطمئنان على سير العمل بشكل صحيح طوال فترة التواجد في المشاعر.

وأضاف عبد الموجود، أنه تم التنسيق مع المجموعة المتواجدة في الفندق، لاصطحاب أصحاب الأعذار من المزدلفة إلى مكة المكرمة مباشرة وتوفير الخدمات اللازمة لهم في الفندق.