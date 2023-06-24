غدا.. بدء صرف معاشات شهر يوليو بالبريد والبنوك

كتبت- دينا خالد:

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو، غدا الأحد الموافق 25 يونيو بدلا من 1 يوليو، عبر فروع البريد والبنوك وذلك قبل عيد الأضحى المبارك.

كان جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن أنه بناء على التوجيهات الرئاسية تقرر تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان سابق من هيئة التأمينات الاجتماعية، الثلاثاء الماضي، أشار عوض إلى أن الصرف سيتم من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

كان بنك ناصر الاجتماعي أتاح صرف معاش يوليو عبر ماكينات الصراف الآلي أمس الجمعة على أن يبدأ الصرف من الفروع غدا الأحد.

وأضاف عوض أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 11 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 29 مليار جنيه شهرياً.

ويتضمن المعاش الزيادة الجديدة بنسبة 15% للشهر الرابع على التوالي، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كان جمال عوض الدين، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن أن قيمة الزيادة تتراوح بين 170 جنيها كحد أدنى و1635 جنيها كحد أقصى.

وأوضح عوض أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه سنويًا.