خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والسمك البلطي.. والذهب يعوض خسارته
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار الحديد والأسمنت واللحوم والأرز والفول والجبن والبيض خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما عوض الذهب خسائره في السوق المحلي بمنتصف التعاملات، وواصلت أسعار البيض الأبيض والأحمر ارتفاعها في المزرعة.
وخلال تعاملات اليوم السبت، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم السبت تواصل الارتفاع في المزرعة
أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)
أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في سوق العبور
ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك اليوم السبت في سوق العبور
أسعار اللحوم والأرز والفول والجبن والألبان اليوم السبت في الأسواق
سوق مصراوى
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