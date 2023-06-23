سعر الذهب يعود للزيادة والجرام يرتفع 30 جنيهًا بحلول منتصف التعاملات

القاهرة - مصراوي:

عاد سعر الذهب اليوم الجمعة للارتفاع بحلول منتصف التعاملات، وزاد سعر الذهب بنحو 30 جنيهًا مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة.

وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري، متوافقا مع توقعات مصرفيين تحدث إليهم مصراوي في وقت سابق، وذلك رغم ارتفاع معدلات التضخم بعد استبعاد خفض الجنيه الذي يعد العامل الأكثر تأثيرا على زيادة الأسعار، وبعد تثبيت الفيدرالي الفائدة على الدولار.

وكان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماع له في مايو الماضي بعد أن رفعها 10% على مدار 15 شهرا آخرها 2% في مارس الماضي.

سجل سعر العائد لدى البنك المركزي 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب عيار 14 إلى 1484 جنيها للجرام.

زاد الذهب عيار 18 إلى 1903 جنيهات للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2220 جنيها للجرام.

زيادة سعر الذهب عيار 24 إلى 2537 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1919 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) الجمعة، بارتفاع 0.28%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب