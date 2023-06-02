سعر الذهب اليوم يرتفع 20 جنيهًا مع بداية التعاملات

القاهرة - مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر ببداية التعاملات، بنحو 20 جنيهًا للجرام، مقارنة بأسعار التعاملات المسائية أمس الخميس.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1567 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 2014 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2350 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2686 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1977 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، اليوم الجمعة، بتراجع بنسبة 0.03%، عن مستواه في نهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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