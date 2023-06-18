تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 37561 جنيها، بتراجع 93 جنيها.
سعر طن حديد عز: 38782 جنيها، بتراجع 476 جنيها.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 1908 جنيهات، بتراجع 99 جنيها.
سوق مصراوى
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