خريطة الأسعار: أسعار الحديد واللحوم والسمك والأرز والخضار والذهب اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت والأرز والزيت واللحوم والدواجن والجبن، عند أسعار أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم السبت، يرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة، وفيها:

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأبيض والأحمر.. أسعار البيض اليوم السبت في المزرعة

72 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت

12 جنيها للبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق

أسعار الأرز والزيت واللحوم والجبن اليوم السبت في الأسواق

سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات