72 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت



القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق الجملة بالعبور، اليوم السبت عند نفس مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و72 جنيها

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 160 و240 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و170 جنيها.

وتراوح سعر كيلو البوري بين 72 و92 جنيها.