لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال الساعات الأخيرة؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال تجار بسوق الصاغة بمصر، لمصراوي، إن إعلان مصلحة الجمارك خلال اليومين الماضيين دخول كميات من الذهب إلى مصر، بالإضافة إلى حالة الهدوء في السوق حاليا لترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم، دفعت أسعار الذهب بالسوق المحلي للهبوط دون مستوى 2300 جنيه للجرام اليوم الأربعاء.

ووفقا لقول هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن السوق في حالة ترقب لقرار البنك المركزي الأمريكي اليوم بشأن الفائدة، لذا زاد الهدوء أكثر بحالة البيع والشراء منذ مساء أمس الثلاثاء انتظارا لقرار الفيدرالي الأمريكي والسعر بالبورصات العالمية للمعدن الأصفر.

وأوضح ميلاد، أنه في حالة تثبيت الفائدة يعاود الذهب العالمي للزيادة وبناءً عليه الذهب بمصر سيرتفع، ولكن مع رفع الفائدة سيحدث العكس، مشيرا إلى حالة الترقب للقرار "في انتظار قرارات الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم".

وأضاف ميلاد، لمصراوي، أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 2280 جنيها بحلول تعاملات المساء.

ومن المقرر أن ينهي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء اجتماعا استمر يومين لبحث مصير أسعار الفائدة الأمريكية وسط توقعات تميل إلى التثبيت لأول مرة منذ يناير من العام الماضي.

وقرر الفيدرالي رفع الفائدة للمرة العاشرة على التوالي والثالثة بنفس النسبة على التوالي (0.25%) خلال آخر اجتماعاته يومي 2 و3 مايو الماضي.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي إلى 4% مقابل 4.9% في أبريل، بحسب البيانات الرسمية الأمريكية المعلنة أمس، وهو ما يعزز من كفة تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي اليوم.

بينما قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن إعلان مصلحة الجمارك عن دخول عدد كيلوات الذهب القادمة من الخارج لمصر، تسبب في تراجع سعر جرام الذهب عن مستوى 2300 جنيه منذ مساء أمس.

وشهدت المنافذ الجمركية دخول أكثر من 194 كيلو جرام ذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج في الفترة من 11 مايو الماضى إلى 11 يونيو الحالي، أي خلال شهر واحد من تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم، بحسب بيان من مصلحة الجمارك.

وفي مايو الماضي، ووافق مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وعن توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة بالسوق المحلي، يرجح نجيب لمصراوي، أن يشهد سعر الذهب حالة من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مع تناسب مستوياته الحالية للشراء سواء للجنيهات الذهب والسبائك أو المشغولات الذهبية.