صعود طفيف للبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيف 0.04% إلى مستوى 17873 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.81%، وهبط مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.73%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 84.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 19.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 103.7 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.92% إلى مستوى 17866 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.