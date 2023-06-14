25 شركة مصرية ضمن أكبر بعثة مشترين بقطاع الصناعات الكهربائية

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن مشاركة 25 شركة مصرية النسخة الأولى من Egypt Power Show (EPS) وهي أكبر وأول بعثة مشترين في قطاع الصناعات الكهربائية، بحسب بيان من المجلس اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيان، يجري تنظيم البعثة بالتعاون مع التمثيل التجاري والوكال الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبرعاية البنك الأهلي في فندق ماريوت مينا هاوس في الفترة من 17و19 يوليو 2023.

وقال المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنه بعد النجاح منقطع النظير الذي حققته بعثة HATS في نسخها الأربعة الماضية منذ عام 2019، فإن المجلس قرر تنظيم بعثة كبيرة في قطاع الصناعات الكهربائية بمشاركة 30 إلي 35 مشتري دولي من دول ليبيا، ونيجيريا وكينيا، وتنزانيا، ورواند، والكونغو.

وأشار المجلس إلى أن بعثة EPS ستركز على استقدام المشترين لمقابلة 25 شركة مصرية منهم السويدى للصناعات الهندسية، وسيجاام، وايجترافو، والسويدي الكتروميتر، وكابلات مصر، واليكتريك 2m وجيزة باور وانرجيا ولكترو الحبشي وطاقة للكابلات وايفرجيفن لعقد اجتماعات ثنائية وعمل زيارات ميدانية للمصانع المصرية المختلفة والمتخصصة في قطاع الصناعات الكهربائية بغرض التوسع في أعمال هذا القطاع.

وأعلنت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، تشكيل فريق عمل من المجلس لمتابعة التجهيزات لبعثة EPS وكذلك تسهيل عقد اللقاءات والاجتماعات على هامش البعثة، والتي سيجرى التنسيق لها مع كافة الجهات المعنية والتي تشهد قبول كبير في القطاع وحرص واضح من الشركات المصرية على التواجد مع البعثة خاصة أن الدول الأجنبية المشاركة تهتم بقطاع الصناعات الكهربائية.

وأضافت، أن بعثة «EPS» أحد أهم الفعاليات التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بشكل مستدام في المستقبل بهدف مساعدة الشركات في قطاعات الصناعات الكهربائية، ضمن خطة المجلس للنهوض بالصادرات واستمرار صحوة الصادرات التي يجري تحقيقها في ظل الظروف الراهنة.

وأكدت على أن بعثة «EPS» ستكون الحدث الأكبر والأضخم الوحيد في مصر الذي يخدم الصناعات الكهربائية بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات من خلال استضافة بعثة من أكبر المشترين الدوليين بأهم الأسواق الواعدة، لحضور الحدث في القاهرة وعقد لقاءات ثنائية متخصصة مع الشركات المصرية المشاركة وزيارات ميدانية للمصانع.