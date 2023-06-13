انخفاض جديد بسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول التعاملات المسائية، وانخفض الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف تعاملات اليوم.

كان سعر جرام الذهب انخفض بقيمة 10 جنيهات للجرام حتى منتصف التعاملات، قبل أن يواصل التراجع مجددا بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1533 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1971 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2300 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2629 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1960 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، بزيادة 6.2 دولار بنسبة 0.23% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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