شركة انفينكس تبدأ تصنيع سماعات البلوتوث في مصر

كتب-علاء حجاج:

قال مصدر بشركة انفينكس إن الشركة انتهت من تجهيز خط إنتاج لدى الغير لتصنيع وإنتاج سماعات البلوتوث في أحد المصانع بالمنطقة الحرة بالعين السخنة.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن تصنيع السماعة جزء من خطة الشركة لبدء تصنيع اكسسوارات أجهزة المحمول محليا بما يتماشى مع استراتيجية مصر لتوطين صناعة الإلكترونيات.

ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج الشهري السماعات نحو 5 آلاف سماعة، وفقا للمصدر.

وتهدف الشركة لتوجيه كافة الإنتاج للسوق المحلي في المرحلة الاولى، ثم توجيه جزء من الإنتاج للتصدير في مرحلة لاحقة.

وتعد شركة انفينكس من أوائل الشركات المتخصصة في صناعة الإلكترونيات التي بدأت تصنيع منتجاتها في مصر، من خلال تصنيع عدد من الهواتف الذكية في خط انتاج متخصص بمصنع شركة سيكو بأسيوط.

وتخطط الشركة لإنتاج مليون هاتف ذكى سنوياً، وإدخال موديلات جديدة للتصنيع فى مصر كل فترة تماشيا مع أهمية السوق المصرى كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.