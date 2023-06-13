مع عودة التداول.. البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.67% إلى مستوى 17822 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.34%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.41%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.2% إلى مستوى 17704 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، وسط مبيعات من المستثمرين الأجانب والعرب.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية أمس انتهائها من حل العطل الفني الذي تعرض له نظام التداول خلال آخر ساعتين من جلسة أمس، نتيجة عطل فني تسبب في توقف حركة التداول.

وأكدت البورصة في بيان لها أمس الاثنين، استئناف التداول اليوم الثلاثاء في المواعيد المعتادة.