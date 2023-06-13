سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ينخفض 15 جنيها مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1537 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1976 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2305 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2634 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1963 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع 5.2 دولار بنسبة 0.26% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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