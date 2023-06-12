وزير التموين: لم يتم فتح أي خط ائتمان مع الهند



كتبت- شيرين صلاح:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، أنه لم يتم فتح خط ائتمان مع الهند.

جاء ذلك بعد أن نقلت وكالة بلومبرج اليوم عن الوزير قوله إن الهند تزود مصر بخط ائتماني بقيمة غير محددة.

وقال الوزير، في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية، إن هناك مناقشات تجري للتعامل بالعملات المحلية مع الجانب الهندي وبعض الدول الأخرى كروسيا والصين لتسهيل التبادل التجاري.

وأضاف أن وزارة التموين أعدت مشروع قانون بمنظومة التجارة الداخلية سيتم عرضه على مجلس الوزراء على أن يتم عرضه على مجلس النواب في الدورة المقبلة لإقراره.

وأشار المصيلحي إلى أنه سيتم بعد عيد الأضحى الإعلان عن وضع مواصفات خاصة للمخازن للحفاظ على جودة السلع وتقليل الفاقد، وسيلتزم بها كل من يرغب الحصول على رخصة لتخزين سلع.