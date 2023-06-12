سلامة الغذاء: 707 منشآت زراعية فقط مصر مدرجة ضمن "قائمة الهيئة البيضاء"

كتبت- شيرين صلاح:

كشف الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن وجود 707 منشآت زراعية في مصر فقط مدرجة ضمن القائمة البيضاء حاليا، موضحا أن "الشركات الموجودة بالقائمة البيضاء هي الشركات الملتزمة باشتراطات الهيئة".

جاء ذلك خلال جلسة "وسائل النهوض بالحاصلات الزراعية الأولية لتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية والعالمية"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية الذي عقد اليوم تحت عنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في التصنيع الغذائي".

وقال إن الهيئة لديها نوعين من الرقابة والتفتيش سواء في الرقابة على الصادر والوارد من الصناعات الغذائية، وكذلك الرقابة على السوق المحلية، حيث يتم حاليا تغطية جزء كبير من السوق المحلية في المصانع ومحطات الفرز والتعبئة.

وأشار الهوبي إلى أن الهيئة بدأت مؤخرا في أخذ عينات من بعض المنتجات المعروضة في السلاسل التجارية المختلفة، للتأكد من بعض النقاط مثل نسب متبقيات المبيدات.

وذكر أنه يتم التعامل مع منظومة الحاصلات الزراعية من وجهة نظر تحليلية، لكن المنظومة الرقابية عليها غير كاملة نظرا لعدة أسباب، تتمثل في عدم اكتمال اللوجستيات الخاصة بالهيئة، وكذلك أن الهيكل الإداري للهيئة لم يكتمل بالشكل المطلوب، كما أن أدوات التتبع غير مكتملة.

ونوه الهوبي بأن الهيئة أصدرت دليلا إرشاديا للمصنع وصاحب المنشأة الزراعية حول مفهوم التتبع وآلياته، من أجل زيادة الوعي.