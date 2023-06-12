في جلسة العطل الفني.. هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.2% إلى مستوى 17704 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، وسط مبيعات من المستثمرين الأجانب والعرب.

وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.62%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.05%.

وانتهت الجلسة فعليا قبل نحو ساعتين من موعدها الرسمي بسبب توقف نظام التداول بسبب عطل فني.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 61.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 2.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 64.4 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.25% إلى مستوى 17739 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.

وأعلنت البورصة المصرية في بيان اليوم الاثنين، توقف نظام التداول مؤقتا بسبب عطل فني، وقالت إنه يجري العمل على إصلاحه.

ونفت إدارة البورصة ما يتم تداوله من شائعات عن وجود هجوم سيبراني على خوادم البورصة.

وقالت البورصة إنه جاري التواصل حاليا مع فريق عمل مؤسسة ناسداك للعمل على حل المشكلة.