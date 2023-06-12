بعد تحويل 2 مليون عميل.. أسعار باقات الدفع المسبق لخطوط الهاتف الأرضي

كتب- علاء حجاج:

بدأت الشركة المصرية للاتصالات تحويل بعض عملاء خطوط التليفون الأرضي إلى نظام الباقات المدفوعة مقدما بدلا من الفاتورة، وذلك في إطار عمل الشركة على توحيد نظام الدفع ونقل جميع الخدمات على النظام الحديث للشركة في إطار العمل على تقديم الخدمات المتكاملة.

ووصل عدد العملاء الذين تم إعلامهم بتحويلهم للنظام المدفوع مقدما إلى نحو 2 مليون عميل من أصل 11 مليون عميل، وهم يدفعون 60 جنيها مسبقا، بما يتيح باقة شهرية بقيمة 20 جنيها عندما تنتهي يمكن للعميل الشحن بباقات إضافية يستطيع اختيارها وبالتالي التحكم في استهلاكه، بحسب ما قاله محمد أبو طالب، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، في مداخلة مع برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" منذ نحو 8 أيام.

وقالت المصرية للاتصالات، عبر الموقع الرسمي لها، إن نظام الدفع المسبق هو نظام محاسبة لعملاء الخط الأرضي يمكنهم من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد وتذكير العملاء بقرب انتهاء الرصيد.

وأضافت أنه من خلال هذا النظام يتم توضيح أي إجراء يتم تنفيذه على الخط الأرضي عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة يتم إرسالها على رقم الموبايل الخاص بالعميل، وفي حالة استنفاد الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن رصيد في الحساب.

ويقدم مصراوي في السطور التالية أنظمة الدفع مسبقا لخطوط الهاتف الأرضي التي تتيحها الشركة المصرية للاتصالات:

- الباقة الأولى باشتراك شهري قيمته 20 جنيها غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وهي الباقة الأساسية لخطوط الأرضي (60 جنيها كل 3 أشهر بخلاف الضريبة)، وتمنح هذه الباقة المستخدمين 120 دقيقة أرضي أو شبكة وي، بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم الطالب.

- الباقة الثانية تبلغ قيمتها 35 جنيها شهريا بخلاف ضريبة القيمة المضافة، وتمنح المستخدمين 2500 دقيقة أرضي وشبكة وي، بالإضافة إلى 1000 دقيقة محافظات، وكذلك تشمل خدمة إظهار رقم الطالب.

- الباقة الثالثة بقيمة 65 جنيها شهريا بخلاف ضريبة القيمة المضافة، وتمنح المستخدمين دقائق غير محدودة للخط الأرضي وشبكة وي، و250 دقيقة للشبكات الأخرى، بالإضافة إلى خدمات تحويل المكالمات، وإظهار رقم الطالب.

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