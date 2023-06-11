كيف يتفاعل سوق الذهب في مصر مع هدوء الأسعار واقتراب عيد الأضحى؟

كتبت- شيرين صلاح:

يشهد سوق الذهب المحلي هدوءًا بحركتي البيع والشراء خلال الفترة الحالية، على الرغم من تراجع أسعار المعدن الأصفر عن مستوياتها القياسية خلال الشهرين الماضيين، حسبما ذكرت مصادر بشعبة الذهب وتجار، لمصراوي.

وقال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سوق الصاغة يشهد حركة متوسطة خلال الفترة الحالية، ولكنها أقل بكثير من الأسابيع الماضية "خلال فترة قفزات الذهب".

وتابع ميلاد: "الناس مبتشتريش الذهب إلا وهو غالي، إنما وهو رخيص محدش بيشتريه".

واتفق معه في القول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، قائلا إنه على الرغم من تراجع أسعار الذهب واستقرارها خلال الفترة الحالية عن المستويات التاريخية السابقة، إلا أن حركة الإقبال على الشراء هادئة.

وبحسب نجيب، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 2340 جنيها حتى منتصف التعاملات.

وأضاف نجيب أن الوقت حاليا مناسب لشراء الذهب، خاصة مع حالة الاستقرار التي يشهدها الجرام خلال الفترة الحالية وتراجع سعره عن المستويات القياسية السابقة.

كانت أسعار الذهب شهدت ارتفاعات كبيرة بمصر خلال شهر أبريل الماضي وصلت معها لمستويات قياسية مع تكالب المواطنين على شراء السبائك الذهبية والجنيهات، قبل أن تشهد تقلبات ملحوظة خلال مايو الذي عاد السعر فيه للتراجع التدريجي مع اتخاذ الحكومة قرار إعفاء الذهب مع العائدين من الخارج من الجمارك.

ووافق مجلس الوزراء خلال مايو الماضي، على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

كما نص القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وعن توقعات نجيب لزيادة الإقبال على الشراء، ذكر نجيب أنه لا يتوقع مزيدا من الإقبال على الشراء خلال الفترة المقبلة على الرغم من اقتراب عيد الأضحى "كموسم للمناسبات".

وتوقع متعاملون بسوق الحلي ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، لكن بمستويات بسيطة.